Auf der Zimmerner Halde wüteten Partygäste. An der Zufahrt zur Burg Hohenzollern rissen sie Leitpfosten heraus.

Entlang der Straße zur Burg Hohenzollern haben unbekannte Täter mehrere Leitpfosten herausgerissen. Auf dem nahe gelegenen Grillplatz auf der Zimmerner Halde ließen Partygäste ihren umfangreichen Unrat einfach liegen.

Über die herausgerissenen Leitpfosten informierte ein Mann die Polizei am Dienstagmorgen. Eine Polizeistreife prüfte den Sachverhalt und kontrollierte in diesem Zug auch den nahe gelegenen Grillplatz. Den trafen die Beamten großflächig vermüllt an. Die Gäste einer Party hatten Flaschen, Plastikbecher und anderen Unrat zurückgelassen. Vorhandene Mülleimer blieben ungenutzt. Wann die Party genau stattgefunden hat, ist noch unbekannt.

Der Polizeiposten Bisingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und der in dieser Form verbotenen Müllbeseitigung. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07476/9433 0 zu melden.