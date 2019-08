Ein Golf-Fahrer aus München soll zwischen Bodelshausen und Hechingen reichlich ausgerastet sein.

Einen solchen Horror auf der Straße erfindet niemand. Trotzdem sucht die Polizei nun Zeugen, die kinoreife Szenen auf der Bundesstraße 27 beobachtet haben.

Am Freitagabend soll es auf der B 27 zwischen Bodelshausen und der Abfahrt Hechingen-Mitte zu wiederholten Nötigungen durch einen Golf-Fahrer mit Münchener-Kennzeichen gekommen sein. Wie das Opfer des Geschehens der Polizei mitteilte, war er mit seinem Saab in Fahrtrichtung Balingen gefahren und habe dabei mehrere Autos überholt. Plötzlich sei der Golf-Fahrer von hinten aufgetaucht und habe ihn massiv bedrängt, indem er extrem dicht aufgefahren sei. Nach dem Überholen scherte der Saab-Fahrer nach eigenen Angaben wieder nach rechts ein. Unmittelbar danach habe ihn der Golf-Fahrer geschnitten und direkt vor ihm mehrmals stark abgebremst. Anschließend wechselte der weiß lackierte Golf wieder auf die Überholspur, verringerte die Geschwindigkeit und setzte sich hinter den Saab-Fahrer – so schilderte es dieser der Polizei.

Bis zur Baustelle Hechingen-Mitte sei der Golf anschließend mit Fernlicht hinter ihm gefahren, gab der Mann bei der Polizei an. Danach habe ihn der andere wieder überholt und sei derart knapp vor ihm eingeschert, dass es beinahe zu einem Unfall gekommen sei. Der Geschädigte hielt daraufhin auf dem Standstreifen an und erstattete im weiteren Verlauf Anzeige beim Polizeirevier Hechingen.

Verkehrsteilnehmer, die den Vorfall beobachteten oder die Hinweise zu dem weißen Golf mit Münchener Kennzeichen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hechingen unter der Telefonnummer 07471/9880-0 in Verbindung zu setzten.