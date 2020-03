Beamte des Polizeireviers Hechingen haben am Samstagabend gezielt Besucher kontrolliert, die zu einer sogenannten Goa-Party in einer Hechinger Diskothek anreisten.

Verschiedene Drogen gefunden: Die Kripo ermittelt

Hierbei wurden die Polizisten in fünf Fällen fündig: In allen Fällen wurden jeweils geringe Mengen an diversen Drogen mitgeführt. Man habe entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet, so die Polizei.

