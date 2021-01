Der Fall liegt bereits eine gute Weile zurück, doch nun sucht die Polizei in Köln sogar öffentlich mit einem Foto nach einem mutmaßlichen Hehler.

Aufmerksame Balinger haben der Polizei zufolge am 22. November alles richtig gemacht und den Mann entlarvt.

Balinger reisen nach Nordrhein-Westfalen

Der 42-Jährige und seine 41-jährige Ehefrau sind auf einer Internetplattform auf einen Audi A6 aufmerksam geworden. Dieser hat ihnen offenbar so gut gefallen, dass sie für diesen Sonntagvormittag im vergangenen Jahr einen Termin in Köln-Brück vereinbart haben.

Gegen 11 Uhr im Pohlstadtsweg angekommen trafen sie jedoch nicht auf den Mann, mit dem sie über das Internetportal geschrieben hatten, sagt ein Polizeisprecher unserer Zeitung. Der Namen passte nicht und auch die Fahrzeugpapiere hätten die beiden stutzig gemacht.

Pärchen filmt Verkaufssituation

Einen Teil der verdächtigen Verkaufssituation filmten die beiden Balinger. Der mutmaßliche Hehler sei dann ins Auto gestiegen und vom Parkplatz geflüchtet.

Die Balinger riefen die Polizei. Wie sich herausstellte, passten die Daten des Wagens zu einem als gestohlen gemeldeten Audi.

Dessen Eigentümer hatte bereits am 31. Oktober Anzeige erstattet. Das Fahrzeug war in der Kalkstraße in Leverkusen-Manfort gestohlen worden, schreiben die Kölner Beamten.

Polizei sucht Verdächtigen

Der Gesuchte hält sich mutmaßlich eher in Nordrhein-Westfalen auf: Hinweise zur Identität und zum möglichen Aufenthaltsort des Gesuchten nimmt das Kriminalkommissariat 74 unter der Telefonnummer 0221 2290 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Der schwarzhaarige, schlanke Mann wird als 35 bis 40 Jahre alt beschrieben. Er trug eine dunkelblaue Steppjacke mit gelbem Innenfutter am Kragen, darunter ein weißes Hemd mit dunkler Krawatte und einen bunten Mundnasenschutz.

Masche kommt öfter vor

Der Fall steht stellvertretend für eine gängige Masche, sagt ein Polizeisprecher. Die Polizei in Köln riet zuletzt vor wenigen Tagen zu besonderer Aufmerksamkeit beim Kauf eines mutmaßlichen Gebrauchtwagen-Schnäppchens.

Die Kripo Köln gibt Verhaltenstipps, die sich auch potenzielle Käufer aus dem Zollernalbkreis zu Herzen nehmen dürfen:

Lassen Sie sich nicht von dem günstigen Verkaufspreis „blenden“. Bleiben Sie wachsam.

Schauen Sie sich die Fahrzeugpapiere genau an und gleichen Sie die Fahrzeugidentifizierungsnummern ab.