Am Mittwochmorgen konnte durch mehrere Streifenbesatzungen des Polizeipräsidiums Tuttlingen eine Falschfahrt auf der A81 beendet werden.



Falschfahrer auf der A81

Gegen 03:23 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer über Notruf einen Falschfahrer auf der A 81, zwischen Oberndorf und Rottweil, der von Stuttgart in Richtung Singen auf der falschen Fahrbahn unterwegs war.

Fahrer stand unter Alkoholeinwirkung

Der 27-jährige Falschfahrer aus dem Rhein-Neckarkreis konnte durch zusammengezogene Polizeikräfte aus Rottweil und der Autobahnpolizei an der Anschlussstelle Rottweil wenige Minuten später gestellt werden. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer erheblich unter Alkoholeinwirkung stand.

Führerschein wurde einbehalten

Der Fahrer selbst konnte sich an nichts mehr erinnern. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Verkehrsteilnehmer, welche durch den Falschfahrer gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Autobahnpolizei in Zimmern, Tel.: 0741 - 348790, in Verbindung zu setzen.