Steinhofen / PZ

Die Sonne blendete: Autofahrer übersah Rettungswagen.

Ein Autofahrer war am Sonntagnachmittag mit seinem Dacia auf der Kreisstraße von Steinhofen in Richtung Engstlatt unterwegs. Weil die Sonne blendete, übersah er an der Aufschleifung zur B 27 das Rotlicht der dortigen Ampel. Gleichzeitig kam ein Rettungswagen von der B 27 und bog bei Grün nach links in Richtung Bisingen ab.

Es krachte. Fahrer und Beifahrer im Rettungswagen wurden leicht verletzt, mussten ins Krankenhaus.

Der Sachschaden beträgt rund 48 000 Euro.