Da ein Kleinlaster auf die Gegenfahrbahn geriet, kollidierte er mit dem Auto einer 65-Jährigen, die nun tot ist.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am frühen Montagmorgen in Dußlingen ereignet.

Kurz nach sechs Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit einem Kleinlaster Iveco Acord die Gemeindeverbindungsstraße parallel zur B 27 von der Ortsmitte herkommend in Richtung Kreisverkehr. Kurz nach dem Feuerwehrhaus kam er am Beginn einer leichten, lang gezogenen Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn.

Dort kollidierte die Ladefläche seines Dreieinhalbtonners mit der linken Fahrzeugseite eines entgegenkommenden Toyota Corolla einer 65-Jährigen. Durch die heftige Kollision drehte sich der Wagen der Frau und sie wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die Fahrerin musste von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden. Sie zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie trotz rascher, notärztlicher Hilfe kurze Zeit später an der Unfallstelle verstarb.

In die Ermittlungen wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 10 000 Euro geschätzt. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Führerschein des unverletzten Unfallverursachers wurde beschlagnahmt. An die Unfallstelle waren die Feuerwehr mit 25 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen ausgerückt. Neben einer Notärztin war der Rettungsdienst mit drei weiteren Fahrzeugen im Einsatz.

Die Hechinger Straße wurde durch Mitarbeiter des örtlichen Bauhofs bis kurz vor zehn Uhr voll gesperrt.