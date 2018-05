Hechingen Frau fährt in Baustelle auf B 27

Frau fährt in Baustelle auf B 27

Hechingen / HZ

Eine 45-jährige Frau ist am späten Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 27 im Bereich der Anschlussstelle Hechingen-Süd/Burg Hohenzollern aus Unachtsamkeit in mehrere Warnbaken einer Baustellenabsperrung der B 27 gefahren und hat dabei rund 6000 Euro Sachschaden an ihrem Wagen und den Baken angerichtet.

Die Frau war gegen 16.15 Uhr mit einem BMW Mini Cooper auf der B 27, von Balingen kommend, in Richtung Tübingen unterwegs. Trotz mehrere Warnhinweise und entsprechender Beschilderung achtete die Frau nicht auf die aufgestellten Warnbaken des im Bereich der Ausfahrt Burg Hohenzollern beginnenden Baustellenbereichs.

Bei einem folgenden Zusammenprall mit zwei der Baken wurden diese und der Mini erheblich beschädigt. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt.