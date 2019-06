In Ostdorf brannte am Dienstag ein Flüssiggastank. Die Feuerwehr und das Rote Kreuz waren mit 68 Kräften im Einsatz.

Bei technischen Arbeiten gab es am frühen Dienstagabend an einem Flüssiggastank in der Ostdorf eine Verpuffung. Rettungskräfte brachten einen Leichtverletzten ins Krankenhaus, umliegende Häuser wurden evakuiert. Feuerwehr und Rotes Kreuz sind am Abend mehrere Stunden im Großeinsatz.

Zwei Mitarbeiter einer Firma wollten am Dienstagabend einen Flüssiggastank außerhalb eines Hauses warten. Plötzlich verpufft Gas, Flammen schlagen aus dem Tank. Der Hausbewohner rief kurz nach 17 Uhr die Feuerwehr. Einer der beiden Männer wird dabei leicht verletzt. Rettungskräfte bringen ihn anschließend in die Klinik.

Die Balinger und Ostdorfer Feuerwehr sowie die Schnelleinsatzgruppe des Roten Kreuzes sind daraufhin am Dienstagabend mehrere Stunden mit insgesamt 68 Einsatzkräften im Großeinsatz. Währenddessen alarmierten diese die Führungs- sowie die Messgruppe zur Unterstützung des Balinger Löschzuges.