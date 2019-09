Der Alarm ging gegen 12.20 Uhr am Mittwochmittag ein: In Jungingen, auf Höhe der Killertal-Apotheke, schwimme ein Öl-Film auf der Starzel. Das wäre natürlich fatal für alles, was in dem Bach lebt.

Feuerwehr baute vorsorglich Ölsperre auf

Die Feuerwehr Jungingen rückte sofort mit acht Einsatzkräften aus, baute vorsorglich eine Ölsperre auf.

Glücklicherweise konnte sie dann aber rasch Entwarnung geben. Es war kein Öl, was auf der Starzel schwamm, sondern eine kleines bisschen Fett, keine Gefahr für die Umwelt also. Die Feuerwehr rückte ab.

