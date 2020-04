Ein Alarm in einem Gebäude hat am frühen Samstag in der Wilhelmstraße zum Einsatz der Rettungskräfte geführt.

Rauchmelder schlägt an

Kurz vor 1 Uhr informierte eine Nachbarin die Polizei, nachdem sie durch den Alarm eines Rauchmelders aufmerksam geworden war. Die Feuerwehr, welche mit einem Löschzug und 24 Einsatzkräften vor Ort kam, konnte den Brand schnell löschen.

Die Technik mal wieder

Wie sich herausstellte, war ein Schaltkasten eines Räucherofens der dortigen Metzgerei vermutlich wegen einer technischen Ursache in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

