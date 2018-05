Bisingen Feuerwehr muss brennende Mülltonnen löschen

Bisingen / SWP

In Bisingen sind am frühen Morgen zwei Mülltonnen aus ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Am Mittwochmorgen sind vor einem Wohnhaus in der Straße Laiblache in Bisingen zwei Mülltonnen in Brand geraten. Ein Anwohner entdeckte das Feuer und verständigte die Feuerwehr.

Kurz nach 4 Uhr sah der Zeuge, dass in seiner Nachbarschaft etwas brennt. Er wählte den Notruf. Die anrückende Feuerwehr traf auf zwei vor der Wand eines Wohnhauses stehende Mülltonnen, die bereits lichterloh brannten. Es gelang der Feuerwehr, die Flammen zu löschen, bevor größerer Schaden an der Fassade entstand. So blieb es bei einer starken Verrußung.

Allerdings wurde durch die große Hitze des Brandes ein daneben stehendes Auto beschädigt.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang ungeklärt. Die Hausbewohner sind im Urlaub.