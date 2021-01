„Ein technischer Defekt“, so schreibt die Polizei, dürfte am Samstagmittag gegen 12.20 Uhr der Grund für den Brand eines VW Polo in der Hechinger Unterstadt gewesen sein. Das Fahrzeug war kurz zuvor noch bewegt und von seinem Besitzer in einem Hinterhof an der Ecke Herrenacker- und Gutleuthausstraße abgestellt worden.

Der Besitzer bemerkte wenig später auch den Brand und verständigte daraufhin die Rettungskräfte. Durch die entstandene Hitze wurden die hintere Fassade und ein Fenster der direkt angrenzenden Gasthof-Pension „Bären“ arg in Mitleidenschaft gezogen.

Auto in hellen Flammen

Das Auto stand in hellen Flammen und brannte vollständig aus, sodass es von einem Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Glücklicherweise wurde durch den Brand niemand verletzt.

Der entstandene Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 30.000 Euro.

Die Freiwillige Feuerwehr Hechingen, Abteilung Stadt, war um 12.23 Uhr von der integrierten Leitstelle (ILS) Zollernalb alarmiert worden. Ein Kommandowagen und das Löschgruppenfahrzeug (LF 20/16) rückten aus. Innerhalb von wenigen Minuten waren die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle.

Als die Feuerwehrleute ankamen, brannte das Auto bereits in voller Ausdehnung. Am „Bären“ war durch die Hitzeentwicklung bereits eine Fensterscheibe gesprungen.

Nachbeordert wurde deshalb der komplette Löschzug, bestehend aus Drehleiter mit Korb (DLA-K 23/12), Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 16/12) und Einsatzleitwagen (ELW 1).

Atemschutzträger löschen im „Bären“

Ein Trupp unter schwerem Atemschutz des LF 20/16 übernahm die Brandbekämpfung mit einem C-Löschrohr. Nachdem das HLF 16/12 an der Einsatzstelle eingetroffen war, wurde ein Trupp unter schwerem Atemschutz mit einem C-Löschrohr zur Brandbekämpfung in das Gasthaus „Bären“ geschickt. Nach kurzer Zeit war das Feuer gelöscht.

Das gesamte Gebäude war verraucht und musste belüftet werden. Da der Brand sich in die Küche des Restaurants ausgedehnt hatte, wurde noch die untere Lebensmittelüberwachungsbehörde gerufen.

Am Auto lief nach der Brandbekämpfung noch Kraftstoff aus. Dieses wurde per Ölbindemittel gebunden. Insgesamt waren 23 Feuerwehrleute im Einsatz, außerdem vorsorglich das Hechinger DRK und zwei Polizeistreifen.