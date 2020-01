Kurz vor 6 Uhr ging der Alarm ein. Die Feuerwehr Hechingen rückte mit einem erweiterten Löschzug und 33 Mann an die Staig aus: Im Casino in der Oberen Mühlstraße brannte es bereits lichterloh, das Gebäude, in dem das Oldtimermuseum Zollernalb beheimatet ist, war total verraucht.

Ein Mitarbeiter hatte beim Aufschließen der Eingangstür starken Rauch im Inneren des Gebäudes bemerkt und per Notruf die Rettungskräfte verständigt.

Einsatz rasch erledigt

Unter Atemschutz und der Einsatzleitung von Gesamtstadtkommandant Frank Brecht drang ein Löschtrupp in das Untergeschoss des früheren Zollerparks ein und hatte das Feuer rasch im Griff. Gegen 6.30 Uhr war der Brand gelöscht. Es entstand größerer Sachschaden. Die Polizei spricht von mehreren zehntausend Euro. Menschen kamen nicht zu Schaden. Als das Feuer ausbrach, war das Casino leer.

Im Bereich der Theke

Feuerwehr und Polizei vermuten einen technischen Defekt als Ursache. Es brannte im Bereich der Theke im hintersten Gastraum des Spielcasinos. Das Polizeirevier Hechingen hat im Laufe des Vormittags mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen.

Das interessiert ebenfalls: