Nach einer Brandstiftung an einem Auto in der Nacht zum Sonntag in Mössingen ist am Montag ein 33-jähriger pakistanischer Staatsangehöriger unter dringendem Tatverdacht festgenommen worden.

Ein zunächst unbekannter Täter hatte in der Nacht zum Sonntag, gegen 23.45 Uhr, in der Winkelgasse in Mössingen an einem direkt an einem Wohngebäude abgestellten VW Caddy offenbar mit Hilfe von Benzin Feuer gelegt.

Anwohner hatten den Brand rechtzeitig entdeckt und gelöscht, so dass es glücklicherweise lediglich zu geringem Sachschaden gekommen und das Haus unbeschädigt geblieben war.

Familie bedroht

Anhand von Zeugenangaben geriet der 33-Jährige schnell ins Visier der Ermittler. Der Verdächtige war dem Fahrzeugeigentümer und seiner Familie persönlich bekannt und hatte sich öfters bei ihr aufgehalten. Nachdem es wenige Tage vor dem Brand aufgrund der offensichtlichen Alkoholsucht des 33-Jährigen zu Meinungsverschiedenheiten gekommen und dieser aufgefordert worden war, von weiteren Besuchen abzusehen, soll der Verdächtige gegenüber Zeugen angedroht haben, das Haus der Familie anzuzünden.

Der Verdächtige schweigt

Die Polizei nahm den in Balingen wohnhaften Beschuldigten am Montag in der Balinger Innenstadt vorläufig fest. Dieser macht derzeit von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde der 33-Jährige am Dienstag beim Amtsgericht Tübingen dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft und die Einlieferung in ein Vollzugkrankenhaus anordnete.

