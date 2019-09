Tödliche Verletzungen zog sich ein 52-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der Landesstraße 404 bei Altensteig zu. Ein 45-jähriger Autofahrer war gegen 07.15 Uhr auf der Landesstraße von Spielberg kommend in Richtung Altensteig unterwegs. An der Einmündung beim Sägewerk wollte er nach links abbiegen und der Landesstraße folgen. Hierbei übersah er den aus Richtung Altensteig entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 52-Jährige prallte mit seinem Motorrad gegen die rechte Seite des Kraftfahrzeugs.

Wiederbelebungsversuche blieben ohne Erfolg - Autofahrer steht unter Schock

Trotz Reanimationsmaßnahmen erlag der Verunglückte noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der 45-Jährige erlitt einen Schock. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet. Gegen 11.30 Uhr wurde die Teilsperrung wieder aufgehoben. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren zwei Notärzte, ein Rettungshubschrauber und zwei Rettungswagen.

