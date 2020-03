Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Fahrradfahrer bei dem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen in der Schadenweiler Straße in der Hechinger Unterstadt ereignet hat, leicht verletzt.

Eine 58-jährige Autofahrerin war gegen 7.50 Uhr mit ihrem Skoda auf der Schadenweiler Straße unterwegs und wollte nach links in eine Grundstückszufahrt einbiegen.

Rettungswagen bringt Radler ins Krankenhaus

Dabei übersah sie den entgegenkommenden 39 Jahre alten Radler. Bei der nachfolgenden Kollision stürzte der Fahrradfahrer. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus.

Der Sachschaden am Auto wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Der Schaden am Fahrrad dürfte sich auf etwa 50 Euro belaufen.