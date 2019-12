Am Mittwoch gegen 6.50 Uhr fuhr die betroffene Skoda-Fahrerin auf der Landstraße 449 von Winterlingen nach Bitz. Kurz nach dem Schützenhaus kam ihr ein weißer Kleintransporter entgegen, hinter dem der Fahrer eines Audi A3 unvermittelt zum Überholen ansetzte. Die Frau musste ihren Skoda nach rechts auf den Grünstreifen ziehen, um eine Kollision zu verhindern. Dabei überfuhr sie einen Leitpfosten.

Audi-Fahrer begeht Fahrerflucht

Die 27-Jährige lenkte ihr Auto wieder auf die Straße zurück und hielt danach an. Der überholende Audi hatte sich zwischenzeitlich, ohne anzuhalten, in Richtung Winterlingen entfernt. Am Skoda entstand bei dem Ausweichmanöver ein Sachschaden in Höhe von zirka 2500 Euro.

Polizei sucht nun Zeugen

Der Polizeiposten Winterlingen ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Wer Hinweise zu dem dunklen Audi A3 mit BL-Zulassung geben kann wird gebeten, sich zu melden unter der Telefonnummer 07434/939-00.

