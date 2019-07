In der Dammstraße in Horb wurde am Sonntag gegen 23.20 Uhr eine Tankstelle überfallen.

In Horb wurde am Sonntag um 23.20 Uhr eine Tankstelle überfallen. Ein maskierter Mann forderte den Kassierer unter Vorhalt einer Waffe auf, ihm Bargeld zu übergeben. Der Räuber brachte mehrere hundert Euro in seinen Besitz und flüchtete. Nach dem Täter wird gefahndet. Er wird als 30 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß beschrieben. Er trug eine Sturmmaske, eine blaue Jeans und einen schwarzen Pulli. Hinweise werden unter Telefon 07441/5360 notiert.