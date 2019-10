Am Montagabend hat ein bisher unbekannter Mann im Edeka-Markt in der Hechinger Straße sein Geschlechtsteil sehen lassen.

Geschlechtsteil an der Kasse aus der Hose

Gegen 18.30 Uhr stellte sich der Unbekannte an der Kasse an. Eine Mitarbeiterin des Marktes sah, dass der Mann seinen Penis aus der Hose hängen hatte. Der Mann dürfte 55-60 Jahre alt sein, war Brillenträger und hatte eine Stirnglatze. Ob noch weitere Personen im Markt auf den Mann aufmerksam wurden, ist bis dato nicht bekannt.

Mehrfach in derselben Art und Weise in Erscheinung getreten

Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge trat der Mann schon mehrfach in derselben Art und Weise in Erscheinung. Nicht in jedem Fall wurde Anzeige erstattet. Wer Hinweise zu dem Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Hechingen zu melden (Telefon 07471 9880 0).

