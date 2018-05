Hechingen Enormer Rauch aus der Küche

Hechingen / swp

Wegen eines auf dem eingeschalteten Herd vergessenen Essens ist es am Donnerstagabend zu einem Feuerwehreinsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Ermelesstraße gekommen. Eine 76-jährige Frau hatte sich Abendessen zubereitet und war dabei eingeschlafen. Die auf voller Stufe verbrennende Mahlzeit verursachte erheblichen Rauch. Der löste Rauchmelder aus, woraufhin andere Hausbewohner die Feuerwehr alarmierten. Noch vor dem Eintreffen der mit mehreren Fahrzeugen anrückenden Hechinger Kernstadt-Abteilung war die 76-Jährige wieder aufgewacht und öffnete ein Fenster. Zu einem Brand war es nicht gekommen. Vorsorglich wurde die Frau wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung in die Klinik gebracht. Nach dem Durchlüften der Wohnung konnte die Feuerwehr wieder abrücken.