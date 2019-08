Einbrecher erbeuteten bei zwei Taten in Hirrlingen und Bad Niedernau rund 20 Werkzeuge und landwirtschaftliche Geräte.

Landwirtschaftliche Geräte im Wert von mehreren tausend Euro sind aus zwei Schuppen in Hirrlingen und Bad Niedernau gestohlen worden.

Täter kamen wohl in der Nacht zum Donnerstag

In der Zeit von Mittwochabend, 20 Uhr, bis Donnerstagnachmittag, 17 Uhr, hebelte ein bislang unbekannter Täter das Tor eines Schuppens im Gebiet „Schützenbaum“ in Verlängerung des Eichenbergwegs in Hirrlingen auf. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei nahm der Unbekannte etwa 15 Maschinen mit.

Aus einem aufgebrochenen Schuppen im Öschweg in Bad Niedernau wurden am Donnerstag, zwischen 11 und 16 Uhr eine Motorsäge, eine Motorsense sowie eine Stichsäge und zwei Akkuschrauber entwendet. Das Polizeirevier Rottenburg ermittelt und prüft, ob ein Tatzusammenhang besteht.

Auch interessant: