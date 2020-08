In ein Tierheim in Tailfingen ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, den 20.08.2020 eingebrochen worden. Zwischen 21.30 Uhr und sieben Uhr gelangte der unbekannte Täter über ein Fenster in das Gebäude.

Polizei bittet um Mithilfe

Dort entwendete er aus einem Büro mehrere Geldkassetten. Die Höhe des Diebesguts dürfte sich nach ersten Schätzungen auf einen vierstelligen Betrag belaufen. Der Polizeiposten Albstadt-Tailfingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07432/984314-0 um Zeugenhinweise.