In ein Einfamilienhaus im Nelkenweg in Bisingen ist ein Unbekannter über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Freitag, 6.30 Uhr und Sonntag, 18.40 Uhr, verschaffte sich der Einbrecher durch das Aufhebeln der Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Er durchwühlte in allen Räumen sämtliche Schränke und Schubladen auf der Suche nach Wertvollem.

Ermittlungen laufen

Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

