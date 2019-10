In den Kindergarten in der Pfarrgasse im Starzacher Ortsteil Bierlingen ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. In der Zeit von 20 Uhr bis 6.50 Uhr gelangte der bislang unbekannte Täter über ein aufgehebeltes Fenster ins Büro der Kindergartenleitung. Dort wurden die Schränke und Schreibtische durchwühlt.

1000 Euro Sachschaden – Polizei ermittelt

Zudem zerstörte der Täter mehrere Geräte in dem Raum und im Flur.

Im Anschluss begab er sich ins Untergeschoss und drückte ein Fenster zu einem Jugendraum ein.

Aus diesem wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Aus den Räumlichkeiten des Kindergartens fehlt ersten Erkenntnissen nach nichts.

Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf zirka 1000 Euro. Der Polizeiposten Bodelshausen hat die Ermittlungen aufgenommen.