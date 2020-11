Auf Fahrräder und Pedelecs hatten es Unbekannte abgesehen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Bisingen in der Thanheimer Straße in eine Werkstatt mit Verkaufsraum eingebrochen sind.

Zwischen 20 Uhr und 8 Uhr verschafften sich die Einbrecher über ein Tor gewaltsam Zutritt ins Innere des Gebäudes und ließen dort mehrere Fahrräder, Pedelecs sowie Akku-Ladegeräte mitgehen.

Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Spezialisten der Kriminaltechnik kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Bisingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die etwas wahrgenommen haben oder denen möglicherweise im dortigen Bereich ein größeres Fahrzeug aufgefallen ist. Hinweise an den Polizeiposten Bisingen, Telefon 07476/9433-0.