Einbrecher nahmen in der Rangendinger Joachim-Schäfer-Schule ein Handy, Sekt und zwei Akkuschrauber mit. Die Polizei sucht Zeugen.

Über das Wochenende, so berichtet die Polizei, sind unbekannte Einbrecher in der Rangendinger Joachim-Schäfer-Schule eingedrungen. Sie erbeuteten Diebesgut im Wert von zirka 400 Euro.

Irgendwann im Zeitraum zwischen Freitag und Sonntag ist es den unbekannten Tätern gelungen, über den noch nicht ganz fertig gestellten Anbau die Schule zu betreten. So kamen sie auch in den Kindergarten im Erdgeschoss, wo sie ein altes Handy, eine Flasche Sekt und Süßigkeiten mitnahmen. Im Obergeschoss, in dem noch gebaut wird, entwendeten die Eindringlinge zwei Akkuschrauber. Teile des Makita-Geräts wurden gefunden, der Bosch-Schrauber fehlt komplett.

Das Polizeireiver Hechingen ermittelt wegen des Diebstahls und sucht Zeugen. Wer über das Wochenende im Bereich des Schulgeländes verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07471/9880-0).