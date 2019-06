Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum Freitag, in ein Rangendinger Wohnhaus einzusteigen.

Die Polizei berichtet von einem versuchten Wohnungseinbruch in der Hirrlinger Straße. Demzufolge hörte ein Hausbewohner in der Nacht zum Freitag gegen Mitternacht laute Geräusche im Garten. Als er nachschaute, sah er mehrere Leute, die gerade dabei waren, den Rolladen eines Fensters hochzuschieben. Als der Mann die ungebetenen Gäste ansprach, flüchteten diese sofort. Weitere Mittäter standen derweil auf einer Grünfläche zur Hechinger Straße hin. Ein Teil der Gruppe flüchtete in einem weißen Transporter in Richtung Haigerloch. Der Rest rannte hinter das Nachbargebäude und verschwand in der Dunkelheit.

Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 07471/ 98800 zu melden.