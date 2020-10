In die Schule in der Oberstadtstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Montag, den 12.10.2020, auf Dienstag, den 13.10.2020, eingebrochen.

Über ein Fenster eingestiegen

Zwischen 21 Uhr und sieben Uhr verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Gebäude und durchsuchte nachfolgend in einem Zimmer mehrere unverschlossene Schränke. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte er sich ersten Erkenntnissen nach ohne nennenswerte Beute wieder aus dem Staub gemacht haben. Allerdings hinterließ er einen Sachschaden, der auf etwa 600 Euro geschätzt wird. Der Polizeiposten Haigerloch hat die Ermittlungen aufgenommen.