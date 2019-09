Bei einem Einbruch ins Büro eines Kunsthandwerkbetriebs haben unbekannte Täter über das Wochenende in Stetten Bargeld gestohlen.

Einbrecher hebelten ein Fenster auf

In der Samstagnacht hebelten die Einbrecher ein Fenster zum Büro des Ateliers auf. Anschließend durchsuchten sie den Raum intensiv. Sie fanden einen nicht unerheblichen Bargeldbetrag und steckten das Geld ein. Danach verschwanden sie wieder. Am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt. Ein Tatverdacht besteht bisher nicht.

