Gegen 21.15 Uhr am Samstag vernahm ein Zeuge, der sich in einer angrenzenden Wohnung aufhielt, verdächtige Geräusche aus der Festhalle des Schulverbundes Frommern in der Beethovenstraße.

Personen flüchten, als das Licht angeht

Er verständigte daraufhin die Polizei.

Als der Zeuge das Licht einschaltete, sah er, wie Personen flüchteten.

Mehrere aufgebrochene Türen

Bei der Überprüfung konnten im Inneren mehrere aufgebrochene Türen festgestellt werden.

Über ein eventuelles Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 750 Euro.

Wie die Täter in das Gebäude gelangten, ist derzeit noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen. Äußerlich konnten keinerlei Aufbruchsspuren festgestellt werden.