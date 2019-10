Am Sonntagmittag wurden vom Besitzer an dessen Haustür in Burladingen Spuren von einem versuchten Einbruch entdeckt. Es entstand Sachschaden.

Hebelspuren an der Aluminium-Zarge

Nach einer dreitägigen Abwesenheit der Hausbesitzer stellten diese bei Ihrer Rückkehr Hebelspuren an der Aluminium-Zarge ihrer Haustür fest. Dem unbekannten Täter gelang es allerdings nicht die Tür zu öffnen. Der entstandene Schaden an der Haustür beträgt etwa 300 EUR. Sachdienliche Angaben können unter der Telefonnummer 07471 98800 an das Polizeirevier Hechingen gegeben werden.

