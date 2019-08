Wer kann Hinweise geben? Einbrecher suchten am Samstag einen Stukkateurbetrieb in Haigerloch heim.

Unbekannte sind am Samstag zwischen 15.15 Uhr und 20 Uhr in die Büroräume eines Stukkateur-Betriebes in der Hohenbergerstraße in Haigerloch eingedrungen. Die Einbrecher stemmten die Eingangstür auf und verschafften sich Zutritt in die Büroräume.

Schaden: mehrere tausend Euro

Entwendet wurden ein kleiner Tresor mit Firmenunterlagen, Fahrzeugpapieren und Bargeld. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Hechingen unter Telefon 07471/9880-0 entgegen.

