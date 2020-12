Unbekannte waren von Samstag auf Sonntag zwischen 16 Uhr und zwölf Uhr auf noch ungeklärte Art und Weise in eine Firma in der Felbenstraße in Hirrlingen eingebrochen.

Neben Diagnosegeräten, GPS-Geräten und Schlagschraubern im Wert von mehreren zehntausend Euro ließen sie auch den zum Werkstattwagen ausgebauten dunkelgrauen VW Crafter mit dem amtlichen Kennzeichen S-AR 303 mitgehen.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Rottenburg unter Telefon 07472/9801-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.