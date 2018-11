Rangendingen Einbrecher suchen Wohnhaus heim

Rangendingen / PZ

Offensichtlich nutzten Einbrecher am Samstag zwischen 16 und 18.30 Uhr die früh einsetzende Dämmerung aus und drangen, indem sie ein Schlafzimmerfenster aufhebelten, in ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Kreidenrain“ in Rangendingen ein. Die Täter durchsuchte die Räumlichkeiten und entwendete Bargeld und Schmuck. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hechingen, Telefon 07471/9880-0, zu melden.