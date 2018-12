Owingen Einbrecher steigen in zwei Firmen ein

Owingen / SWP

In Owingen wurde in der Nacht zum Dienstag in zwei Firmengebäude eingebrochen.

Bei zwei Einbrüchen in der Nacht zum Dienstag wurden von unbekannten Tätern in Owingen aus einem Firmengebäude in der Römerstraße und einer Obsthandlung in der Salztalstraße Bargeld und Elektronikgeräte gestohlen.

Die Einbrecher hebelten an beiden Gebäuden Fenster auf und gelangten so ins Innere. Auf der Suche nach Beute in der Römerstraße durchwühlten sie mehrere Räume. Auch vor einer verschlossenen Türe machten die Täter nicht Halt und öffneten diese kurzerhand mit Gewalt. In der Obsthandlung brachen sie eine verschlossene Kasse auf.

In beiden Fällen wurden die Diebe fündig. Insgesamt klauten sie mehrere hundert Euro Bargeld und verschiedene Elektronikartikel. Der durch die Täter verursachte Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei mehr als 1000 Euro.