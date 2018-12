Hechingen Einbrecher schlägt mit Wackersteinen zu

Hechingen / swp

In ein Handy-Geschäft in der Hechinger Bahnhofstraße wurde mit viel Gewalt eingebrochen.

In der Nacht auf Sonntag brach ein unbekannter Täter in der Hechinger Bahnhofstraße in ein Mobilfunk-Geschäft ein, indem er mit zwei Wackersteinen die Scheibe der Eingangstüre einschlug.

Aus einer Vitrine entwendete der Einbrecher ein hochwertiges Handy vom Typ Samsung Galaxy S9 samt Originalverpackung. Weitere Geräte wurden nicht gestohlen. Die Polizei hält es für möglich, dass der Dieb bei der Ausführung seiner Tat gestört wurde. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Hechinger Polizei unter Telefon 07471/9880-0 entgegen.

Ähnliche Einbrüche hat es in der Hechinger Unterstadt schon mehrfach gegeben. Im Dezember 2017 schlugen Einbrecher mit einem Pflasterstein ein Loch in die Scheibe eines Juweliergeschäfts in der Bahnhofstraße und nahmen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro mit. Im August 2018 wurde ein Juweliergeschäft in der Herrenackerstraße ähnlich blitzartig überfallen. In diesem Fall gelang es der Polizei jedoch, die Täter auf der Flucht zu fassen.