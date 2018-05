Jungingen Einbrecher plündert Clubkasse im „Klärwerk“

Jungingen / swp

Ein Einbrecher hat im Junginger Jugendhaus die Kasse mitgehen lassen.

Ein Unbekannter hat dem Junginger Jugendhaus Klärwerk vermutlich in der Nacht zum Dienstag einen unerwünschten Besuch abgestattet und die Kasse geplündert. Der Täter hebelte in der Zeit zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 16 Uhr, ein Fenster des außerorts gelegenen Gebäudes auf. Danach stieg er ins Haus ein. Der Eindringling fand die Clubkasse und leerte sie. Mit seiner Beute verließ er das zum Jugendhaus gewordene frühere Klärwerksgebäude wieder auf dem Weg, auf dem er gekommen war. Am aufgehebelten Fenster entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.