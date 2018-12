Hechingen Einbrecher müssen hinter Gitter

Hechingen / Matthias Badura

Fünf Serientäter wurden gestern am Landgericht verurteilt. Vier haben die Chance zu einer Suchttherapie.

Die fünf Hechinger Angeklagten, die zwischen Juni 2017 und März diesen Jahres in unzählige Schulen in der gesamten Region einbrachen, wurden gestern am Landgericht Hechingen zu Strafen zwischen drei und etwas mehr als fünf Jahren verurteilt. Alle fünf gehen ins Gefängnis; vier von ihnen steht allerdings die Möglichkeit offen, während der Haft eine Suchttherapie zu beginnen. Der Vorsitzende Richter Dr. Hannes Breucker warnte die vier jedoch: Es sei hart, so eine Therapie durchzustehen. Beim geringsten Verstoß gegen die Auflagen einer Entziehungsanstalt müssten sie ihre Haft absitzen, hätten zudem die Chance auf ein drogen- und straffreies Leben zunichte gemacht. „Dann haben Sie’s versaut.“ Wie sie in den Augen des Vorsitzenden bisher überhaupt fast alles falsch gemacht haben. Die fünf hatten keine Ausbildung und keinen Beruf, nahmen, Drogen, spielten und finanzierten sich durch Kriminalität. Der Sachschaden, den sie in wechselnder Beteiligung bei ihren 30 Einbrüchen anrichteten, habe in keinem Verhältnis zur Beute von rund 46 000 Euro gestanden. Allein in der Großengstinger Freibühlschule beschädigte die Bande Türen für 30 000 Euro.

Unruhe und Sorge verbreitet

Mit ihren Taten, sagte der Richter weiter, hätten sie Unruhe und Sorge in der Bevölkerung verbreitet, denn Schulen seien Orte der Bildung und der Zukunft einer Gesellschaft. Ein Übergriff auf solche Institutionen wiege schwer. Erst mit der Bereitschaft, ein Geständnis abzulegen, hätten sie einen richtigen Schritt getan, so Breucker. So seien dem Gericht und dem Steuerzahler viele Verhandlungstage erspart geblieben. Den 25-Jährigen verurteilte er zu fünf Monaten und drei Jahren Haft. Ihm konnten rund 30 Einbrüche oder versuchte Einbrüche nachgewiesen werden. Sein ein Jahr älterer Bruder muss wegen 18 erwiesener Fälle vier Jahre und neun Monate in Haft, sein gleichaltriger Freund wegen 14 Fällen vier Jahre. Desgleichen wurde der 28-jährige aus der Gruppe wegen elf Fällen und einem noch offenen Urteil zu einer vierjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Für drei Jahre muss der 23-jährige Angeklagte in Haft. Er war an sechs Einbrüchen beteiligt. Zu seinen Gunsten hatte gesprochen, dass er gleich nach seiner Verhaftung ein Geständnis abgelegt hatte, während die anderen jedoch erst vor Gericht und in der Aussicht auf ein mildes Urteil dazu bereit waren.