Bodelshausen Einbrecher in Café und im Bildungszentrum

Bodelshausen / SWP

Gleich zweimal ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Ofterdinger Straße in Bodelshausen eingebrochen worden. Ein Unbekannter verschaffte sich zwischen 21 und 7.30 Uhr über eine aufgehebelte Tür Zutritt zum Gebäude eines Cafés und durchwühlte die Küche sowie mehrere Büros. Zum Teil hatte der Einbrecher hierzu auch die jeweiligen Bürotüren gewaltsam geöffnet. Mit Bargeld in noch unbekannter Höhe machte sich der Unbekannte aus dem Staub und hinterließ erheblichen Sachschaden.

Im annähernd selben Zeitraum, in der Zeit von 16.45 bis 7.45 Uhr, wurde auch das Bildungszentrum von einem Einbrecher heimgesucht. Dieser hebelte auf der Suche nach Stehlenswertem mehrere Bürofenster auf und wurde fündig. Vermutlich wurden die Taten von ein und demselben Täter verübt. Der Polizeiposten Bodelshausen ermittelt.