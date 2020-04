Zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden ist es am Freitagnachmittag im Balinger Stadtteil Dürrwangen gekommen. Ein 48-Jähriger war im Porsche auf der Schalksburgstraße unterwegs gewesen in Dürrwangen und bog nach links in die Ebinger Straße ein.

Zu sehr aufs Gas gedrückt

Dort beschleunigte er sein hochmotorisiertes Fahrzeug zu stark, verlor im Ausgang einer leichten Rechtskurve die Kontrolle, kam ins Schleudern und prallte in der Folge gegen eine Stützmauer. Von dieser wurde das Fahrzeug abgewiesen, prallte während der Drehung nochmals dagegen und kam schließlich entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen.

Fahrer ohne Blessuren

Am Auto entstand mindestens 40 000 Euro Sachschaden. Der Fahrer blieb unverletzt.

