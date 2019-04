In Burladingen und andernorts ist ein Betrüger als Bankmitarbeiter aufgetreten, um EC-Karten zu ergaunern.

In Burladingen, Bisingen und Engstlatt ist am Dienstag ein Mann bei älteren Bürgern als Bankmitarbeiter aufgetreten und wollte deren EC-Karte samt Geheimnummer. In einem Fall hatte er mit seiner Masche Glück: 1300 Euro wechselten den Besitzer.

Betroffene verunsichert

Der unbekannte Mann klingelte an den Haustüren und erklärte den Betroffenen, Bankmitarbeiter zu sein. Wegen einer Doppelüberweisung oder einer falschen Auszahlung wollte er von seinen Opfern zur Überprüfung des Kontos die EC-Karte samt Geheimnummer. Dabei schreckte er auch nicht davor zurück, Telefonate beispielsweise mit dem Sohn zu inszenieren. Durch die penetrante Art des Auftretens schaffte es der Gauner zumindest, die Betroffenen zu verunsichern.

In einem Fall gelang es dem Täter gar, seinem Opfer 1300 Euro Bargeld abzuluchsen. In allen vier Fällen waren ältere Personen betroffen. Die Polizei warnt: Es ist mit weiteren Betrugsversuchen dieser Art zu rechnen. Wichtig: Augen auf an der Haustür.

Tipp der Polizei

„Prüfen Sie vor dem Öffnen der Haustür genau, wer davor steht. Wenn Ihnen ein Besucher unbekannt ist, öffnen Sie nicht. Geben Sie in keinem Fall Bankkarten und Geheimnummern, aber auch kein Bargeld oder andere Wertgegenstände an fremde Personen heraus. Rufen Sie in solchen Fällen umgehend die Polizei und erstatten Sie Anzeige.“