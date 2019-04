Ein Vorfahrtfehler hat einem 78-jährigen E-Bike-Fahrer bei Höfendorf das Leben gekostet.

Der Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto getötet worden. Der Mann war von Höfendorf kommend in die Kreisstraße 7155 eingebogen und übersah dabei laut Polizeibericht einen von Bietenhausen in Richtung Rangendingen fahrenden vorfahrtsberechtigten Mazda, der von einem 72-jährigen Mann gesteuert wurde. Der 78-Jährige, der mit einem versicherungspflichtigen E-Bike, das Tempo 40 schafft, unterwegs gewesen war, erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hechingen wurde ein Unfallsachverständiger mit der Rekonstruktion des Unfallgeschehens betraut. Die Unfallaufnahme der Verkehrspolizeidirektion Zimmern übernahm die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallgeschehen. Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeidirektion in Zimmern ob Rottweil (Telefon 0741/34879-0) zu melden.