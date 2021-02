Folgenschwerer Unfall am frühen Freitagabend auf der Bundesstraße 27 im Tunnel von Dußlingen. Gegen 17.30 Uhr sind zwei in Richtung Hechingen fahrende Autos kurz nach der Einfahrt in den 482 Meter langen Lärmschutztunnel miteinander kollidiert. Beide befreundete Männer hatten zuvor zwei Audi-Elektroautos angemietet und waren gemeinsam von Tübingen kommend unterwegs gewesen.

An der Betonwand entlang geschlittert

Dem auf der linken Spur fahrenden Fahrzeug wurde dabei das rechte Hinterrad zerfetzt und die Seite demoliert. Das Fahrzeug auf der rechten Spur wurde nach der Kollision auf die linke Fahrbahnseite abgewiesen, prallte gegen die Betonwand und schlitterte rund 150 Meter daran entlang.

Drittes Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem dritten Fahrzeug aus dem Kreis Tübingen. Etwa 50 Meter vor dem Tunnelende kamen diese beiden Fahrzeuge zum Stillstand. Deren beide Fahrer wurden dabei verletzt.

Großaufgebot an Rettungskräften

Ein Großaufgebot von Feuerwehren aus Dußlingen, Nehren, Gomaringen und Mössingen rückte aus. Beide Tunneleinfahrten wurden mit Schranken sofort gesperrt, so dass sich im Feierabendverkehr lange Staus in beide Richtungen bildeten. Die auf der Unfallseite im Stau festsitzenden Fahrzeuginsassen versammelten sich vor der Einfahrt und wurden, sofern gewünscht, mit Kleinbussen ins Dußlinger Feuerwehrhaus verbracht, wo sich insbesondere Kinder und Frauen während den lang andauernden Unfallaufnahmearbeiten aufwärmen konnten. Auf den Umleitungsstrecken kam es zu erheblichen Behinderungen.