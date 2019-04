Am Samstagmittag haben in einer Werkstatt im Bühlweg in Melchingen drei Personen durch eine Stichflamme teils schwere Verletzungen erlitten.

Die drei Männer im Alter von 54, 30 und 24 Jahren hielten sich zusammen mit weiteren Personen gegen 12.35 Uhr in der Werkstatt auf.

Wie Melchingens Ortsvorsteherin Waltraud Barth-Lafargue am Sonntag bestätigte, handelt es sich bei dem 54-jährigen Schuppenbesitzer um den ehemaligen Vorsitzenden der Narrhalla Melchingen und Ortschaftsrat Roland Schanz. Es waren Mitglieder der Narrhalla Klein-Berlin, die sich am Samstag nach einer Schrottsammlung im Ort in dem Schuppen versammelt hatten.

Aufgrund des kalten Wetters versuchte der 54-jährige Besitzer der Werkstatt, den Ofen anzufeuern. Da das Feuer sich nicht richtig entzünden wollte, kippte der Mann ein Ölgemisch in die Flammen. Es kam zur Verpuffung.

Eine Stichflamme schlug aus dem Ofen, die den 54-Jährigen und die beiden daneben stehenden Männer schwer verbrannte.

Der Schuppenbesitzer und der 30-Jährige erlitten nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen. Der 24-Jährige trug leichte Verbrennungen am Oberkörper davon.

Alle drei Personen wurden zur medizinischen Versorgung in eine Klinik nach Tübingen gebracht. Der Transport der beiden Männer mit schweren Verbrennungen erfolgte mit dem Rettungshubschrauber. Der Dritte wurde im Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Augenzeugen berichten von dramatischen Szenen. Zwei der Verletzten seien an die Lauchert gerannt, hätten sich die Kleidung vom Leib gerissen. Eine weitere Person habe offenbar unter Schock versucht, den Unfallort auf einem Traktor zu verlassen.

Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzwagen am Einsatzort. Das DRK Ringingen war mit neun Helfern und drei Fahrzeugen vor Ort. Die Einsatzleitung hatte Kreisbereitschaftsleiter Dietmar Dieter.

Ein Schaden am Gebäude ist nach erster Einschätzung nicht entstanden. Durch die Verpuffung wurde lediglich der Ofen beschädigt.

Die Polizei Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ortsvorsteherin Barth-Lafargue war am Unfallort, ebenso einige Mitglieder des Melchinger Ortschaftsrates. „Wir sind schockiert über das, was da geschehen ist, aber auch froh und dankbar, dass niemand lebensgefährlich verletzt wurde, und die Sache trotz allem glimpflich ausgegangen ist“, sagt sie. Derzeit werde geprüft, ob in Melchingen angesichts der Ereignisse überhaupt eine Maifeier stattfinden soll.