Mehrere Kilogramm Marihuana haben Fahnder einer Rauschgiftermittlungsgruppe des Polizeipräsidiums Reutlingen am vergangenen Mittwoch beim Einkaufszentrum in der Gammertinger Straße in der Hechinger Unterstadt gefunden und beschlagnahmt.

Verpackte Drogen in der Ladezone des Marktes

Die Kriminalbeamten waren von Mitarbeitern des Marktes alarmiert worden, die die Drogen verpackt hinter einer Kniestocktüre im Bereich der Ladezone entdeckt hatten.

Die Kripo sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die in der Woche vor dem 29. Juli im Bereich der Ladezone des Einkaufsmarktes, insbesondere außerhalb der Öffnungszeiten (also nachts zwischen 22 und 7 Uhr) etwas Verdächtiges bemerkt haben.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Hechingen unter der Telefonnummer 07471/9880-0 entgegen.

