Der Fall hat schon vor zwei Wochen Schlagzeilen geschrieben. Jetzt haben Polizei und Staatsanwaltschaft Hechingen bekanntgegeben, was es mit der Helikopter-Fahndung und den Razzien am Morgen des Donnerstag, 5. Dezember, in Bisingen und Hechingen durch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) auf sich hatte:

80 Kilogramm Marihuana in Bisingen gefunden

Dem Bericht zufolge haben die Polizisten an jenem Donnerstagmorgen einen Mann festgenommen, nachdem in einer Lagerhalle im Bisinger Gewerbegebiet „Hinter Stöck“ insgesamt 80 Kilogramm Marihuana gefunden und sichergestellt worden sind.

Einbruchsalarm am frühen Morgen

Gegen 4.30 Uhr, so heißt es, entdeckte die Polizei nach einem Einbruchsalarm in einer Lagerhalle ein geparktes Auto, in dem sich mehrere Pakete mit Marihuana befanden. Als die Beamten eintrafen, ergriffen drei Männer sofort die Flucht. Einer der Flüchtenden konnte von seinen uniformierten Verfolgern festgenommen werden. Insgesamt wurden in dem Wagen – ein silberfarbener VW Passat mit Frankfurter Kennzeichen – und in der Lagerhalle 80 Kilogramm Marihuana sichergestellt.

Zwei Komplizen sind auf der Flucht

Die Polizei fahndet weiterhin mit Hochdruck nach den zwei anderen, derzeit noch flüchtigen Tätern. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen wurde der festgenommene Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Einsatz Polizeihubschrauber mit Suchscheinwerfern

Die HZ hatte bereits am Nikolaustag, 6. Dezember, über die Festnahme und einen „größeren Drogenfund“, den der Leitende Oberstaatsanwalt Jens Gruhl damals bestätigte, berichtet. Der Einsatz des Polizeihubschraubers mit Suchscheinwerfern in den frühen Morgenstunden des 5. Dezember über Hechingen, Wessingen und Bisingen hatte für großes Aufsehen und etliche Nachfragen aus der Leserschaft gesorgt.

Razzia auch in der Hechinger Max-Eyth-Straße

HZ-Informationen zufolge war das schwer bewaffnete Spezialeinsatzkommando angefordert worden, weil einer der gesuchten Männer bewaffnet sein soll. Eine Razzia war im Laufe des Vormittags von Anwohnern auch in der Hechinger Max-Eyth-Straße beobachtet worden. Der blau-silberne Polizeihubschrauber war auf einer Wiese hinter dem Zollerbahnhof gesichtet worden.