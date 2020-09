Kurz vor 2 Uhr am frühen Mittwochmorgen, den 23.09.2020, geriet ein mit den drei jungen Männern besetzter BMW M4 in einer Linkskurve der Bahnhofstraße in Bodelshausen bei hoher Geschwindigkeit mit dem rechten Vorderrad gegen eine Verkehrsinsel.

Sportcoupé durchbricht Geländer und prallt gegen Bäume

Daraufhin verlor der Fahrer die Kontrolle über das Sportcoupé, das in der Folge nach rechts von der Fahrbahn abkam, ein Geländer durchbrach und nach rund 15 Metern gegen mehrere Bäume prallte. Anschließend kam der BMW in einem rund vier Meter tiefer gelegenen Graben zum Stillstand. Alle drei Insassen zogen sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen und wurden vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken eingeliefert.

Polizei ermittelt: Wer saß eigentlich am Steuer?

Durch die verkehrspolizeilichen Ermittlungen konnte bislang noch nicht geklärt werden, durch wen der BMW gelenkt worden war. Bei dem Unfall, zu dem auch die Feuerwehr ausgerückt war, entstand allein am M4 ein Sachschaden in Höhe von zirka 35.000 Euro. Durch ein Abschleppunternehmen wurde der Wagen geborgen und abtransportiert.

Eine Stunde zuvor vor Streifenwagen geflüchtet

Das Sportcoupé war bereits kurz nach 1 Uhr einer Zeugin aufgefallen, da es mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit die Bahnhofstraße auf und ab fuhr. Als der Fahrer einen hinzugerufenen Streifenwagen erkannte, beschleunigte er stark in Richtung Hechingen, worauf der Wagen von den Polizisten unmittelbar aus den Augen verloren wurde.

Zweite Sichtung des Fahrzeugs in Sickingen

Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug nochmals bei Sickingen gesichtet werden, wobei der Sichtkontakt erneut abriss. Eine Polizeistreife entdeckte den verunfallen Wagen daraufhin kurz vor 2 Uhr in der Bodelshausener Bahnhofstraße.