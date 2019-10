Ein unbekannter Dieb hat in der Nacht zum Sonntag aus einem Hotel mehrere Portemonnaies samt Inhalt gestohlen. Der Inhaber des Hotels in der Stuttgarter Straße verließ seinen Betrieb in der Nacht gegen 1 Uhr und schloss ab. Als die erste Mitarbeiterin frühmorgens gegen 7 Uhr das Hotel betrat, war eine Tür entriegelt.

Sie informierte ihren Vorgesetzten, der dann feststellte, dass mehrere Geldbeutel samt Inhalt fehlten und aus einem weiteren Portemonnaie Bares entnommen wurde. Da es keinerlei Einbruchspuren gibt, die Türen aber alle abgeschlossen waren, geht die Polizei davon aus, dass sich der Täter einschließen ließ. Ein konkreter Tatverdacht besteht bislang nicht.

