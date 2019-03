Unbekannte Täter waren auf Beutezug in der Josengasse. Der Sachschaden ist noch unbekannt.

Unbekannte Täter sind am Montag, in der Zeit zwischen Mitternacht und 1 Uhr, in den Verkaufsstand der Narrenzunft Nautle in der Josengasse eingedrungen. Die Einbrecher traten mit massiver Gewalt die Eingangstür auf. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei wurde nichts gestohlen.

In unmittelbarer Nähe des Verkaufsstandes entwendeten vermutlich die gleichen Täter eine Stein-Skulptur in Form eines Buddhas. Aus einem Hofraum in der Schäfergasse klauten die Diebe außerdem eine weiße Gartenbank. Der Gesamtschaden ist noch nicht bekannt.

Hinweise zu den Taten nimmt der Polizeiposten Burladingen unter der Telefonnummer 07475/95001-0 entgegen.